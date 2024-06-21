Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 21 июня 2024Забота о себе

Женщины рассказали о самых странных предметах для мастурбации

Фото: Mihail Tregubov / Unsplash

Женщины, использовавшие для мастурбации не предназначенные для этого вещи, рассказали о самых странных предметах для самоудовлетворения. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие женщины признались, что экспериментировали с мебелью.

Ножка стула, который все еще у нас в доме. Каждый раз стыдно на него смотреть. А еще фонарик, ручка от магнитной доски, контроллер Xbox вместо вибратора

JustAnArtist01пользовательница Reddit

В качестве вибратора женщины использовали и различную технику.

Мобильный телефон. Старая маленькая Nokia. Звонила на нее с другого телефона в режиме вибрации, было отлично

Icy_exпользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Удовольствие от боли — порочно» Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
«Удовольствие от боли — порочно»Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
26 ноября 2020
«Иностранцам нравятся купола» Российская тату-мастерица соединила матрешек с американским стилем. Что из этого вышло?
«Иностранцам нравятся купола»Российская тату-мастерица соединила матрешек с американским стилем. Что из этого вышло?
10 июля 2021

Некоторые из тех, кто рассказал о необычном опыте, делали дилдо самостоятельно.

Я сделала дилдо с помощью пистолета с горячим клеем. Меня в юности пугал секс, но мысль о проникновении завораживала, потому что при поверхностной стимуляции я не чувствовала ничего. Купить что-то онлайн и оффлайн я не могла, так что импровизировала

No-Draw7378пользовательница Reddit

Ранее женщины и мужчины, которые мечтали бы повторить самые захватывающие сексуальные опыты в жизни, поделились своими историями. Многие рассказывали, что на всю жизнь запомнили секс с людьми, с которыми они не были знакомы.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Актер Леонид Гусаров погиб на СВО. Как российские артисты отправляются на фронт, получают ранения и спасают товарищей?

      Женщины рассказали о самых странных предметах для мастурбации

      Обнаружена неожиданная причина проблем с эрекцией

      «Уэнсдей Аддамс» решила избавиться от дома в Лос-Анджелесе

      В результате атаки ВСУ вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

      Япония решила ввести санкции против 41 компании из России

      США перебросили сверхзвуковой бомбардировщик на Гуам

      Российский военный рассказал об использовании ВСУ ночных FPV-дронов

      Япония ввела ограничения против компаний из пяти стран за обход санкций против России

      Назван простой способ борьбы с болью в пояснице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше