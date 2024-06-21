Жителей пяти европейских стран назвали заложниками ядерного оружия США

ICAN: жители пяти европейских стран стали заложниками ядерного оружия США

Программный координатор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Сьюзи Снайдер назвала жителей Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Турции заложниками ядерного оружия, которое США разместили на территории их государств, сообщает РИА Новости.

«Ядерное оружие США в Европе предназначено для использования только в Европе. Народы пяти европейских стран, которые держат на своей территории американское ядерное оружие, не хотят, чтобы это оружие находилось в их странах», — заявила она.

По ее словам, эти государства стремятся найти решение для вывоза американского ядерного оружия со своих территорий, поскольку практика США по его размещению в других странах является незаконной и увеличивает риск ядерной войны. Снайдер считает, что отсутствие возможности Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Турции избавиться от американского ядерного оружия делает их его заложниками.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что США пока не планируют менять боеготовность ядерных сил страны.