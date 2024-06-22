Атомный авианосец США заметили в Южной Корее после посещения Путиным КНДР

Yonhap: авианосец США прибыл в порт Южной Кореи после визита в Путина в КНДР

Атомный авианосец Соединенных Штатов Америки «Теодор Рузвельт» появился в порту южнокорейского города Пусан. Об этом пишет агентство Yonhap, ссылаясь на Военно-морские силы (ВМС) Республики Корея.

«Корабль прибыл (...) в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества Севера с Россией», — отмечается в публикации.

Авианосец сопровождали два эсминца с системой Aegis. «Теодор Рузвельт» прибыл в порт Республики Корея впервые с ноября 2023 года.

Ранее визитом Путина в КНДР обеспокоилась Япония. Опасения в связи с этим высказал генеральный директор департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ в ходе переговоров с директором третьего департамента Азии МИД РФ Людмилой Воробьевой.