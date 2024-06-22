Белорусский офицер рассказал о жестоком обращении польских силовиков с мигрантами

Белорусский офицер Дмитриев заявил, что польские силовики избивают мигрантов

Польские силовики жестоко обращаются с задержанными мигрантами и избивают их. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

По его словам, выдворенные с территории Польши мигранты чаще всего жалуются, что представители силовых структур используют телескопические дубинки при избиении. «Армейцы, которые прибыли на усиление границы, как правило, используют, просто дреколье, которое находят непосредственно в лесу», — рассказал белорусский офицер.

Ранее Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Запрет на пребывание на границе с Белоруссией вступил в силу 13 июня. Утверждается, что причиной введения запрета послужили жалобы польских пограничников, докладывающих об агрессивном поведении мигрантов на границе с Белоруссией.