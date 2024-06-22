Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:28, 22 июня 2024Бывший СССР

Белорусский офицер рассказал о жестоком обращении польских силовиков с мигрантами

Белорусский офицер Дмитриев заявил, что польские силовики избивают мигрантов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские силовики жестоко обращаются с задержанными мигрантами и избивают их. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

По его словам, выдворенные с территории Польши мигранты чаще всего жалуются, что представители силовых структур используют телескопические дубинки при избиении. «Армейцы, которые прибыли на усиление границы, как правило, используют, просто дреколье, которое находят непосредственно в лесу», — рассказал белорусский офицер.

Ранее Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Запрет на пребывание на границе с Белоруссией вступил в силу 13 июня. Утверждается, что причиной введения запрета послужили жалобы польских пограничников, докладывающих об агрессивном поведении мигрантов на границе с Белоруссией.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Лишились позиций 2014 года». На Украине заявили о прорыве Российской армии на Торецк

      Российские военные рассказали о потерях ВСУ на днепровском направлении

      В Китае ИИ создал русскую копию украинского блогера

      Названо число скрывающихся от мобилизации украинцев

      Пленный боец ВСУ рассказал о расстреле «отказников»

      Раскрыта опасность сердечной недостаточности для космических туристов

      Белорусский офицер рассказал о жестоком обращении польских силовиков с мигрантами

      Премьер Китая отменил встречу с вице-канцлером ФРГ

      Россиянам рассказали о необходимости слабого рубля

      Решение Байдена стало препятствием сделке Украины по поставкам СПГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше