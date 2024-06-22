В Белоруссии высказались о включении Брестской крепости в список ЮНЕСКО

Белоруссия ждет ответа о возможном включении Брестской крепости в список ЮНЕСКО

В Белоруссии ожидают ответа о возможном включении Брестской крепости в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, в ближайшее время, ну, год, по предварительному списку нам должны дать ответ. Тогда будем работать дальше по данному вопросу», — сказал агентству директор мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» Александр Коркотадзе.

Он отметил, что комплекс в Бресте подал заявку на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО совместно с российским мемориальным комплексом на Мамаевом кургане. Материалы были отправлены 8 мая. «Надеюсь, мы войдем в предварительный список. Еще проведем определенную большую работу и, надеюсь, будем включены», — добавил Коркотадзе.

Ранее сообщалось, что техно-сцена Берлина вошла в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Среди прочего в список объектов культурного наследия включили альпинизм в Саксонии и финстервальдскую песенную традицию.