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14:28, 22 июня 2024Россия

Бывший американский офицер стал свидетелем обстрела ВСУ Белгорода

РЕН ТВ: отставной офицер армии США стал свидетелем обстрела Белгорода Украиной

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Офицер армии США в отставке Скотт Беннет стал свидетелем обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал телеканала РЕН ТВ.

«Женщины, дети — все бегут в укрытие. Вот кого бомбит НАТО — женщин и детей, детские коляски», — прокомментировал он обстрел.

Беннет при этом сам находился рядом с укрытием и показывал, что происходит в городе во время очередного обстрела. На кадрах видны жители, направляющиеся в убежища, среди них особенно выделяются женщины с детьми.

Ранее президент России Владимир Путин назвал обстрелы Белгорода дальнобойным оружием со стороны ВСУ актом агрессии. Украина продолжает ежедневно обстреливать приграничные российские регионы, в первую очередь Белгородскую область и ее административный центр.

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      Дмитрий Попов
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