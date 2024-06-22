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15:32, 22 июня 2024Мир

Десятки человек погибли при крушении лодки с мигрантами у берегов Италии

У берегов Италии в Ионическом море затонула лодка, погибли 34 человека

Фото: Valeria Ferraro / AP

При крушении лодки с мигрантами в Ионическом море у южных берегов Италии погибли 34 человека. Число жертв стало известно газете Corriere della Calabria.

Крушение парусной лодки произошло во вторник, 18 июня, в 120 милях от берегов области Калабрия. В поиске пассажиров судна были задействованы самолеты.

По данным издания, в море были обнаружены тела 14 мигрантов. Их приняли на борт корабли службы береговой охраны. Из 34 погибших восемь оказались несовершеннолетними. Также удалось спасти 11 выживших, которые сообщили, что на борту лодки находилось 66 человек, 26 из которых — дети. Они оставались без помощи в открытом море на протяжении нескольких дней.

Ранее в Турции потерпел крушение военный самолет SF-260. На борту воздушного судна находились два пилота.

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      Александра Качан
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