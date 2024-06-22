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10:57, 22 июня 2024Мир

Экс-советник Пентагона осудил насильственную мобилизацию украинского отца

Экс-советник Пентагона Макгрегор осудил мобилизацию украинского отца с ребенком

Фото: Alina Smutko / Reuters

Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал ужасной насильственную мобилизацию украинского отца с маленьким ребенком. От сделал соответствующую публикацию в соцсети X.

Макгрегор осудил действия лидера Украины Владимира Зеленского. «Гестапо Зеленского похищает мужчину, держащего на руках ребенка, чтобы завербовать в ВСУ и отправить на войну. Это ужасно», — написал бывший полковник.

Ранее попавший в плен в Херсонской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что его мобилизовали, несмотря на то, что он является отцом-одиночкой. По словам мужчины, ему было не на кого оставить ребенка.

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      Александра Качан
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