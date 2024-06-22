Ереван предложил Баку внедрить механизм расследования нарушений перемирия

Ереван предложил Баку внедрить механизм расследования нарушений прекращения огня

Правительство Армении направило властям Азербайджана предложение о внедрении совместного механизма расследования случаев нарушения перемирия. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале кабмина Армении.

В мае полиция Армении заблокировала входы в приграничное село Киранц Тавушской области из-за проведения процедур делимитации территории с Азербайджаном.

Ранее в стране начались митинги против делимитации границы с Азербайджаном. Тогда на площади Республики в центре Еревана собрались тысячи человек, одним из требований которых стала отставка действующего премьер-министра Никола Пашиняна.