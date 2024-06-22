Еще два дрона ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью

Губернатор Богомаз: 2 дрона ВСУ сбили над Трубчевским районом, пострадавших нет

Еще два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в небе над Брянской областью вечером 22 июня. Беспилотники сбили над Трубчевским районом, пострадавших и разрушений не зафиксировано, рассказал губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена еще одна атака киевского режима. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз. Он также заверил, что возле мест падения БПЛА уже трудятся экстренные службы

Ранее российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа ВСУ над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Пострадавших и разрушений также нет.