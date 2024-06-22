В США заявили о необходимости готовиться к возможной войне с Китаем

Генерал-майор в отставке Феррари: США надо готовиться к возможной войне с Китаем

США нужно готовиться к возможной войне с Китаем, заявил генерал-майор армии США в отставке Джон Г. Феррари. Такое мнение он выразил в беседе с Daily Mail.

Уточняется, что китайские производители глубоко интегрированы в систему обороны США: они предоставляют критически важные технологии и сырье, которое используется «во всем». Феррари указал, что Пекин мог бы помешать США вооружаться тем, что перекрыл бы каналы поставок.

«Если бы мы были в состоянии войны с Китаем и он бы перестал поставлять комплектующие, мы бы не смогли создавать необходимые нам самолеты и оружие. (...) Нам необходимо уже сейчас начать готовить наши цепочки поставок к потенциальной войне», — заявил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО могут ввести санкции против Китая, если он продолжит поддерживать Россию.

Перед этим Столтенберг выдвинул Китаю ультиматум относительно укрепления сотрудничества с Россией. Он заявил, что одновременная поддержка Пекином связей с Москвой и со странами альянса «не может больше продолжаться».