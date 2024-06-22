Кадетские корпуса перешли Министерству обороны

Путин подписал закон о передаче казачьих кадетских корпусов в ведение Минобороны

Казачьи кадетские корпуса и кадетские корпуса перешли в ведение Минобороны России. Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

Как отметили в научном комитете Совфеда, до этого функции учредителя кадетских корпусов и казачьих кадетских корпусов осуществляло Минобороны, однако их образовательную деятельность регулировало Минпросвещения. Подписанный главой государства закон должен устранить этот пробел правового регулирования и дать Минобороны соответствующие полномочия.

Ранее в Краснодарском крае преподаватель казачьего корпуса избил кадета на уроке. Преподаватель остался недоволен неправильной интонацией учащегося.