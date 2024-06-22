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07:43, 22 июня 2024Мир

Куба присоединилась к иску ЮАР против Израиля

МИД Кубы: страна присоединилась к иску ЮАР против Израиля в Международном суде

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Куба присоединилась к иску, который ЮАР подала против Израиля в Международный суд ООН по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) латиноамериканской страны.

В ведомстве отметили, что основная цель кубинского запроса, направленного в основной судебный орган ООН, состоит в том, чтобы «остановить злодеяния в результате дискриминационного и неизбирательного использования силы со стороны Израиля».

Ранее сообщалось, что Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля. Как заявил президент Чили Габриэль Борич, на сегодняшний день насчитывается более 35 тысяч жертв. Политик назвал это гуманитарной катастрофой.

Международный суд ООН проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, обвиняемого в геноциде в секторе Газа. Для дачи показаний вызваны представители 52 государств мира. Израильское руководство обвинения отвергает и называет действия суда несправедливыми и предвзятыми.

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      Марина Совина
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