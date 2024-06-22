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09:57, 22 июня 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в субботу 22 июня в Москве сохранится сильный ветер

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В субботу 22 июня в Москве сохранится сильный ветер, однако осадков не ожидается. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова приводит РИА Новости.

По словам синоптика, воздух в столице прогреется до 23 градусов, в Подмосковье — до 25.

«Погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков», — рассказал Леус. Он добавил, что давление будет составлять 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителей нескольких регионов России предупредили о супер-жаре.

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      Марк Леонов
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