Жителей нескольких регионов России предупредили о супер-жаре

Синоптик Вильфанд: в нескольких регионах России ожидается супер-жара

В нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидается супер-жара. Об этом в беседе с «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что наиболее жаркая погода — до 40 градусов — прогнозируется в Алтайском крае. В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также республиках Алтай и Хакасия температура будет доходить до 36 градусов, добавил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде на текущих выходных в Москве. По его словам, начиная с 21 июня, и вплоть до конца недели, в столицу придут солнце и тепло.