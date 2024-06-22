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08:49, 22 июня 2024Экономика

Жителей нескольких регионов России предупредили о супер-жаре

Синоптик Вильфанд: в нескольких регионах России ожидается супер-жара

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидается супер-жара. Об этом в беседе с «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что наиболее жаркая погода — до 40 градусов — прогнозируется в Алтайском крае. В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также республиках Алтай и Хакасия температура будет доходить до 36 градусов, добавил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде на текущих выходных в Москве. По его словам, начиная с 21 июня, и вплоть до конца недели, в столицу придут солнце и тепло.

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      Марина Совина
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