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14:12, 22 июня 2024Россия

Нарышкин заявил о готовности США использовать ИИ против неугодных им стран

Нарышкин: США стоят на пороге использования ИИ против неугодных им стран
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США готовы использовать искусственный интеллект (ИИ) против неугодных им стран. Такое мнение он выразил в эфире канала «Россия-24», пишет ТАСС.

«Разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны», — сказал глава СВР. По словам Нарышкина, это может стать очень серьезной проблемой для всего человечества.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) за последние годы заказало около 150 проектов в области ИИ, указал он. В то же время деятельность СВР направлена исключительно на защиту интересов России, подчеркнул Нарышкин. Он отметил, что ведомство не ставит задачи по подрывной деятельности против других стран.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден выразил уверенность в том, что государства и крупные компании хотят захватить контроль над искусственным интеллектом.

Перед этим военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что США создают оружие массового поражения на основе ИИ, которое угрожает всему миру. Он указал, что Пентагон создал группу Lima по внедрению искусственного интеллекта в вооружение.

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      Олег Давыдов
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