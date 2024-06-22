Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у побережья Йемена

Британские ВМС заявили о новом нападении на судно рядом с йеменским Аденом

Центр координации морских торговых перевозок при Военно-Морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO) заявил, что на судно у побережья Йемена было совершено новое нападение. Об этом центр сообщил в соцсети X.

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от йеменского города Адена», — говорится в публикации. Подробности атаки не приводится.

ВМС Британии регулярно сообщают о военных столкновениях в регионе. 16 июня UKMTO сообщал, что у берегов йеменского города Аль-Муха было совершено нападение на судно. До этого центр заявлял, что у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море, где проявляют активность бойцы местного движения «Ансар Аллах», было совершено нападение на судно.