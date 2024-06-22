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07:05, 22 июня 2024Силовые структуры

Объявленной в розыск телеведущей Лазаревой пригрозили новым уголовным делом

ТАСС: Лазаревой грозит уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress

В отношении российской телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом, а также внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут возбудить новое уголовное дело по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Основания его возбудить есть», — объяснил собеседник агентства. Уточняется, что в рамках данного уголовного дела ведущей будет грозить до двух лет колонии.

Ранее МВД России объявило Лазареву в розыск. Ее разыскивают по статье Уголовного кодекса о дискредитации Вооруженных сил России

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      Маргарита Пименова
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