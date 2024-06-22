Россиянам назвали способы повысить шансы на одобрение ипотеки

Эксперт по недвижимости Пысин: шансы на одобрение ипотеки можно повысить

Повысить шансы на получение ипотечного кредита в банке можно, для этого необходимо предпринять несколько шагов, рассказал гендиректор Центрального Департамента Недвижимости (ЦДН) Анатолий Пысин. Способы увеличить вероятность одобрения ипотеки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Первым делом эксперт рекомендовал проверить свою кредитную историю, сделав запрос в бюро кредитных историй. Случается, что банки ошибочно вносят туда какие-то сведения, например, о наличии просрочек по платежам, предупредил он. «Если человек видит такую неточность, то до подачи заявки на ипотеку ему следует обратиться в данный банк и получить справку о том, что свои кредитные обязательства он выполнял в полном объеме и никаких задолженностей у него нет. Если какой-то кредит выплачен недавно, следует попросить у банка справку о его полном погашении и отсутствии просрочек по платежам в рамках него», — поделился Пысин.

Следующее, что необходимо проверить перед попыткой получить ипотеку — наличие неоплаченных штрафов и налогов. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что проверять необходимо абсолютно все: автомобильные штрафы, штрафы за невыплату алиментов, коммунальных услуг и так далее.

На столичном рынке жилой недвижимости бывали истории, когда небольшой штраф в размере 500 рублей становился причиной отказа в выдаче ипотеки Анатолий Пысин эксперт по недвижимости

Кроме того, для повышения шансов на одобрение ипотечного кредита стоит оценить риски, например, учесть возраст. Банки сегодня выдают кредиты с 21 года, иногда с 18 лет при наличии стабильного дохода, и до 65 лет, редко до 75 лет в зависимости от формы подтверждения дохода, сообщил эксперт.

Если человек получает полностью белую заработную плату, то шансы выше. Если доход серый, то заранее необходимо позаботиться о том, чтобы работодатель предоставил справку по форме банка, подтверждающую уровень доходов Анатолий Пысин эксперт по недвижимости

Действенным способом повышения шансов на ипотеку он назвал и увеличение первоначального взноса. «Чем он больше, тем выше вероятность одобрения. Лучше, чтобы взнос был как минимум 30 процентов от стоимости недвижимости, если 40-50, то шансы еще выше», — уточнил эксперт.

Также при желании взять ипотеку Пысин посоветовал отказаться от любых кредитных карт. «Даже если человек ими не пользуется, банк все равно прибавит лимит по кредитке, когда будет рассчитывать максимальную сумму ипотеки. То есть если человек может взять 1 млн рублей, то на эту сумму ему меньше одобрят кредита», — рассказал он.

Не стоит подавать заявки сразу в 10 банков, лучше выбрать 1-2 организации, чьи условия максимально подходят человеку с учетом его ситуации, убежден собеседник «Ленты.ру». «Они видят каждый подобный запрос в бюро кредитных историй и опасаются, что если человеку одобрят ипотеку еще в двух-трех банках, то он может взять сразу несколько кредитов, которые не сможет выплачивать», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что крупные российские банки начали прекращать прием заявок от клиентов-физлиц на льготную ипотеку под 8 процентов на новостройки. Массовая госпрограмма кредитов на жилье должна завершиться 1 июля, но финансовые организации перестали обрабатывать обращения раньше.

