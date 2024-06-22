Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 22 июня 2024Наука и техника

Обнаружен способ восстановить нервные клетки

Nature Immunology: обнаружены восстанавливающие нервные волокна лейкоциты

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Нейробиологи Университета штата Огайо обнаружили новый тип лейкоцитов человека, способных восстанавливать нервные волокна. Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Nature Immunology, могут помочь разработать новые методы лечения паралича.

В нормальных условиях поврежденные нервные клетки не восстанавливаются, что приводит к необратимым неврологическим нарушениям. Однако ученые смогли стимулировать клетки костного мозга специфическими молекулами, превращая их в прорегенеративные клетки, способствующие выживанию и восстановлению поврежденных нервных клеток.

Команда извлекала клетки костного мозга из восьми разных доноров-людей. Все образцы успешно способствовали регенерации нервных клеток, утроив их выживаемость при стрессе, что свидетельствует о возможности замедления или предотвращения прогрессирования дегенеративных заболеваний, а также для лечения последствий травм.

Исследователи также отметили, что собственные клетки пациентов могут использоваться для создания безопасных и эффективных методов лечения. После лабораторных экспериментов для поиска наиболее эффективных методов выращивания клеток и их доставки ученые планируют приступить к клиническим испытаниям.

Повреждения нервов в результате травм спинного мозга, зрительного нерва или головного мозга, а также дегенеративных неврологических заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз, до сих пор считаются необратимыми.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики начали предлагать подозреваемым и обвиняемым в СИЗО отправиться на СВО. К вербовке подключились ФСБ и МЧС

      Китай купил у России уголь на рекордную за почти два года сумму

      В Львовской области после взрывов начались перебои со светом

      Обнаружен способ восстановить нервные клетки

      В России предложили создать аналог «Пушкинской карты» для многодетных семей

      Во Львовской области Украины загорелся энергообъект

      Мосгорсуд проверит законность приговора Абызову

      Раскрыто местоположение наносивших по Энергодару удары бойцов ВСУ

      Американский миллиардер показал мем про Украину

      Премьер Китая отменил встречу с вице-канцлером ФРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше