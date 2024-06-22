Переговорщик по Brexit раскрыл причину возможного выхода Франции из ЕС

Переговорщик Барнье: решение Макрона может спровоцировать выход Франции из ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон рискует спровоцировать выход страны из Евросоюза (ЕС) своим решением досрочно распустить парламент и провести внеочередные выборы. Такую причину возможного выхода Франции из ЕС раскрыл переговорщик по Brexit Мишель Барнье в интервью газете The Telegraph.

По его словам, надежда Макрона на то, что его партия победит на выборах, очень рискованная. Кроме того, «Национальное объединение», которому многие пророчат победу, может желать выхода страны из Евросоюза, так как его лидеры давно придерживаются «антиевропейских взглядов», считает Барнье.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что «макронизму» в стране пришел конец. «Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», — сказал он в интервью агентству Франс Пресс.

