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07:50, 22 июня 2024Мир

Посол Антонов оценил скорость деградации отношений России и США

Антонов: нет перспектив даже паузы в деградации отношений Москвы и Вашингтона

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В настоящее время нет перспектив даже паузы в деградации отношений Москвы и Вашингтона. С такой оценкой выступил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит ТАСС.

«Каждый день, я вам подчеркиваю, ситуация в отношении двусторонних дипломатических организаций, дипмиссий, она все время ухудшается», — поведал Антонов после акции «Свеча памяти», состоявшейся на территории посольства в ознаменование Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в России 22 июня.

По его словам, вашингтонскую «администрацию трясет от тех успехов, которые демонстрирует [Россия]».

Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что хамство идет США во вред, этого никто не простит. По словам российского лидера, Запад все время эскалирует ситуацию, рассчитывая, что Россия испугается.

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      Марина Совина
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