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21:35, 22 июня 2024Бывший СССР

При атаке ВСУ на Энергодар пострадала женщина

Сеновоз сообщил, что при атаке ВСУ на Энергодар пострадала женщина

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Женщина пострадала при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть один пострадавший житель Энергодара. Женщине оказывают квалифицированную помощь», — подчеркнул он.

Сеновоз добавил, что угроза атак сохраняется. Он призвал жителей покинуть открытые пространства и не выходить из дома.

19 июня стало известно, что в результате атаки беспилотниками ВСУ была уничтожена подстанция «Луч» в Энергодаре. 21 июня Украина атаковала подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Представители ЗАЭС проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины на подстанцию «Радуга».

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      Марина Совина
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