При атаке ВСУ на Энергодар пострадала женщина

Сеновоз сообщил, что при атаке ВСУ на Энергодар пострадала женщина

Женщина пострадала при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть один пострадавший житель Энергодара. Женщине оказывают квалифицированную помощь», — подчеркнул он.

Сеновоз добавил, что угроза атак сохраняется. Он призвал жителей покинуть открытые пространства и не выходить из дома.

19 июня стало известно, что в результате атаки беспилотниками ВСУ была уничтожена подстанция «Луч» в Энергодаре. 21 июня Украина атаковала подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Представители ЗАЭС проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины на подстанцию «Радуга».