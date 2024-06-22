При атаке ВСУ на Энергодар пострадала женщина

Женщина пострадала при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.
«К сожалению, есть один пострадавший житель Энергодара. Женщине оказывают квалифицированную помощь», — подчеркнул он.
Сеновоз добавил, что угроза атак сохраняется. Он призвал жителей покинуть открытые пространства и не выходить из дома.
19 июня стало известно, что в результате атаки беспилотниками ВСУ была уничтожена подстанция «Луч» в Энергодаре. 21 июня Украина атаковала подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Представители ЗАЭС проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины на подстанцию «Радуга».