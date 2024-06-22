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14:11, 22 июня 2024Силовые структуры

Против российского депутата возбудили дело за истязание сожительницы

В Красноярске завели дело на депутата Заксобрания, истязавшего сожительницу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего депутата Законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в истязании сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по краю и республике Хакасии.

Дело заведено по части 1 статьи 117 («Истязание») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным следствия, все произошло ночью 14 июня в квартире дома по улице Юности в Красноярске. Между депутатом и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил 47-летнюю местную жительницу и угрожал ей убийством. Восприняв угрозы реально, женщина обратилась с заявлением в полицию.

Помимо этого подозреваемый, по словам сожительницы, дважды избивал ее в 2022 году. За медицинской помощью в то время она не обращалась.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту истязания 13-летней девочки в медицинском учреждении Краснодарского края. Дело возбуждено по статьям 117 («Истязание») и 293 («Халатность») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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