Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Ria_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Ранее сообщалось, что на Сахалине прошла акция «Свеча памяти», посвященная сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Она началась с минуты молчания. Участники акции лампадами выложили слово «помним», а также возложили цветы к Вечному огню.

А в Ржевском филиале Музея Победы Тверской области состоялась Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби и к 83-летней годовщине начала Великой Отечественной войны.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит расследование нацистских преступлений против мирного населения, совершенных в годы Великой Отечественной войны.