Путин подписал закон о расширении свободной экономической зоны

ТАСС: режим СЭЗ распространяется на прилегающие к Донбассу и Новороссии регионы

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на прилегающие к Донбассу и Новороссии регионы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о территориях, которые граничат с новыми регионами либо с Украиной: Белгородской, Ростовской, Курской, Брянской, Воронежской областях и Республике Крым.

«В качестве единственного требования, предъявляемого к участникам СЭЗ в указанных регионах, предусматривается регистрация на их территории либо наличие там филиала», — уточняет агентство.

Закон вступит в силу с 1 июля.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что режим свободной экономической зоны распространят на территории приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей. По его словам, это позволит упростить привлечение частного капитала в эти и ряд других регионов, которые «также нуждаются в дополнительной поддержке».

Режим СЭЗ действует на территориях Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 2023 года.