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15:52, 22 июня 2024Россия

Российские разработчики беспилотников получат господдержку

Российские разработчики беспилотников смогут получать господдержку
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские производители и разработчики беспилотных авиационных систем смогут получать господдержку. Соответствующие изменения внесли в законодательство. Подписанный президентом России Владимиром Путиным Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет кабмин полномочиями по определению требований к инжиниринговым организациям и формированию открытого реестра участников соответствующей деятельности. Также документ предусматривает меры стимулирования инжиниринговой деятельности и деятельности в области промышленного дизайна.

Кроме того, закон закрепляет за правительством полномочия по утверждению порядка формирования и ведения единого реестра организаций, работающих в области разработки и производства дронов и их комплектующих «в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности и информационного обеспечения развития деятельности».

Ранее в июне стало известно, что российские инженеры создали дрон-разведчик квадрокоптерного типа «Сталкер», который называют аналогом используемого в зоне специальной военной операции китайского беспилотника DJI Mavic 3.

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      Даниил Иринин
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