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23:01, 22 июня 2024Из жизни

Секс-работникам в одной европейской стране разрешат трудиться официально

Euronews: секс-работники в Бельгии смогут заключать трудовые контракты

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Секс-работникам в Бельгии позволят трудиться официально и заключать соответствующие контракты. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Отмечается, что это станет возможным благодаря принятому правительством европейской страны в мае 2024 года закону. Теперь работники индустрии смогут заключать трудовые контракты с сертифицированными работодателями. Также им будут доступны декретные отпуска, пособия по безработице и медицинская страховка.

Согласно закону, работодатель должен будет иметь штаб-квартиру в Бельгии, пройти проверку на судимость и получить разрешение на работу. В свою очередь, сотрудники будут иметь право отказаться от обслуживания клиента в любой момент.

Ранее в Бельгии приняли закон, в соответствии с которым сутенеры получили право подавать жалобы на проституток. Проституция была декриминализирована в этой европейской стране в марте 2022 года. Однако закон о работе в секс-индустрии был принят лишь в мае 2024 года.

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