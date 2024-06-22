Раскрыта опасность сердечной недостаточности для космических туристов

Микрогравитация оказалась опасной для туристов с сердечной недостаточностью

Ученые раскрыта опасность космических путешествий для туристов с сердечной недостаточностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Physiology.

Специалисты прибегли к компьютерному моделированию, чтобы выявить физиологические изменения в условиях микрогравитации. Для этого они использовали компартментную математическую модель, которая включает 21 отделение сердечно-сосудистой системы, включая четыре камеры сердца, пять отделений внутри груди, два отделения верхней части тела и восемь отделений нижней части тела. Каждое отделение характеризуется сопротивлением притоку/оттоку крови, эластичностью и объемом в условиях отсутствия напряжения.

Оказалось, что микрогравитация увеличивает сердечный выброс у всех людей — объем крови, который изгоняется желудочками сердца за одну минуту. Однако у пациентов с сердечной недостаточностью такое увеличение сердечного выброса сопровождается опасным повышением давления в левом предсердии, что может привести к отеку легких — состоянию, при котором жидкость накапливается в легких, затрудняя дыхание.

Результаты подчеркивают необходимость комплексных медицинских осмотров и индивидуальных планов для космических туристов с хроническими заболеваниями. При этом важно учитывать долгосрочное воздействие космических путешествий на сердечно-сосудистую систему и исследовать кумулятивное влияние различных заболеваний.

В пресс-релизе на Phys.org отмечается, что одним из многообещающих направлений будущих исследований и обеспечения безопасности космических путешествий является разработка цифровых двойников человека. Цифровой двойник человека представляет собой высокодетализированную виртуальную модель физиологических систем человека. Создавая эти цифровые копии, исследователи могут моделировать различные сценарии и предсказывать, как различные условия, такие как микрогравитация, могут повлиять на здоровье человека.