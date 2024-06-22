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22:51, 22 июня 2024Мир

В Берлине возложили цветы к советскому мемориалу

Посол России Нечаев возложил цветы к советскому мемориалу в Шенхольцер-Хайде
СюжетНаселение России:

Фото: посольство России в Германии / Telegram

Посол России в Германии Сергей Нечаев в субботу, 22 июня, возложил цветы к советскому военному мемориалу в Шенхольцер-Хайде в берлинском районе Панков в память о годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

В торжественно-траурном мероприятии также приняли участие сотрудники российской дипломатической миссии и представители германских общественных организаций.

22 июня президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит расследование нацистских преступлений против мирного населения, совершенных в годы Великой Отечественной войны.

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      Марина Совина
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