Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:17, 22 июня 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о сдаче в плен военнослужащих ВСУ

Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен под Красногоровкой в ДНР

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сразу трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским частям под Красногоровкой к западу от Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

«Наши бойцы 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под Красногоровкой взяли в плен троих украинских военнослужащих», — рассказали журналистам.

Уточняется, что сдавшиеся в плен солдаты были недавно мобилизованы на Украине. Они смогли выжить под огнем артиллерии Вооруженных сил России.

Ранее в издании The New York Times опубликовали информацию о количестве украинцев, скрывающихся от мобилизации. По данным газеты, десятки тысяч человек избегают отправки на фронт, поскольку не желают участвовать в конфликте.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Китая отменил встречу с вице-канцлером ФРГ. Как в Пекине объяснили отказ от общения с гостем?

      Москвичам рассказали о погоде в субботу

      В России рассказали о севших в лужу американцах после визита Путина в КНДР и Вьетнам

      Первую за долгое время партию российской свинины поставили в Китай

      «Эдмонтон» в финале плей-офф НХЛ побил достижение 79-летней давности

      Экс-главе АФК «Система» выбрали меру пресечения

      Десятки взрывов прогремели в Донецке

      В действиях ВСУ увидели подготовку к захвату ЗАЭС

      В ДНР рассказали о сдаче в плен военнослужащих ВСУ

      Пьяного 16-летнего подростка заподозрили в изнасиловании восьмиклассника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше