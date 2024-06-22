В ДНР рассказали о сдаче в плен военнослужащих ВСУ

Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен под Красногоровкой в ДНР

Сразу трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским частям под Красногоровкой к западу от Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

«Наши бойцы 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под Красногоровкой взяли в плен троих украинских военнослужащих», — рассказали журналистам.

Уточняется, что сдавшиеся в плен солдаты были недавно мобилизованы на Украине. Они смогли выжить под огнем артиллерии Вооруженных сил России.

Ранее в издании The New York Times опубликовали информацию о количестве украинцев, скрывающихся от мобилизации. По данным газеты, десятки тысяч человек избегают отправки на фронт, поскольку не желают участвовать в конфликте.