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13:54, 22 июня 2024Бывший СССР

В Киеве прокомментировали данные о взрыве в городе

«Страна.ua»: в администрации Киева опровергли данные о взрыве на ТЭЦ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские власти прокомментировали данные о взрыве на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram.

«В городской администрации опровергают взрыв на ТЭЦ в Киеве», — сказано в сообщении.

О взрыве в Киеве стало известно ранее в субботу, 22 июня. Telegram-канал «Инсайдер UA» сообщил, что инцидент мог произойти на столичной ТЭЦ. На кадрах, публикуемых в сети, был виден черный столб дыма, который поднимается из башни станции.

Незадолго до этого Министерство обороны России докладывало, что войска нанесли удар по украинским энергетическим объектам, отвечающим за обеспечение электричеством военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве отметили, что массированный удар был нанесен в ответ на попытки Киева нанести ущерб энергетике России.

К утру 22 июня более 20 мощных взрывов также прогремело в Донецке. При этом некоторые из громких хлопков тогда связали с работой российской системы ПВО.

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