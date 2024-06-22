На ТЭЦ в Киеве днем 22 июня прогремел взрыв

В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

По данным источника, инцидент мог произойти на столичной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). На кадрах, публикуемых в сети, виден черный столб дыма, который поднимается из башни станции.

В настоящее время остальные подробности неизвестны. Киевские власти пока не прокомментировали инцидент. В городе не объявлялся сигнал тревоги.

Ранее в субботу, 22 июня, еще один взрыв произошел около аэродрома, находящегося по направлению к Луцку — административному центру Волынской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, взрыв был мощным, он мог задеть украинское подземное укрытие и два больших склада с горюче-смазочными материалами.

Помимо этого, более 20 мощных взрывов прогремели в Донецке. При этом некоторые из громких хлопков связали с работой российской системы ПВО.