Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:26, 22 июня 2024Бывший СССР

В Киеве произошел взрыв

На ТЭЦ в Киеве днем 22 июня прогремел взрыв
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Leo Correa / AP

В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

По данным источника, инцидент мог произойти на столичной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). На кадрах, публикуемых в сети, виден черный столб дыма, который поднимается из башни станции.

В настоящее время остальные подробности неизвестны. Киевские власти пока не прокомментировали инцидент. В городе не объявлялся сигнал тревоги.

Ранее в субботу, 22 июня, еще один взрыв произошел около аэродрома, находящегося по направлению к Луцку — административному центру Волынской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, взрыв был мощным, он мог задеть украинское подземное укрытие и два больших склада с горюче-смазочными материалами.

Помимо этого, более 20 мощных взрывов прогремели в Донецке. При этом некоторые из громких хлопков связали с работой российской системы ПВО.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны впервые сообщило о поражении бронемашины Senator в зоне СВО

      В ДНР назвали последствия ударов ВСУ

      Полузащитник сборной Франции установил рекорд для европейских футболистов

      Свесившего ребенка из окна 13 этажа россиянина отправили под стражу

      Бывший американский офицер стал свидетелем обстрела ВСУ Белгорода

      В Москве состоялось прощание с военкором Цицаги

      В Казахстане загорелась 26-этажная высотка

      Нарышкин заявил о готовности США использовать ИИ против неугодных им стран

      Против российского депутата возбудили дело за истязание сожительницы

      В США объяснили появление большого количества мемов с Байденом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше