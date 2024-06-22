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05:13, 22 июня 2024Интернет и СМИ

В Китае ИИ создал русскую копию украинского блогера

Reuters: в Китае ИИ создал русскую копию украинского блогера Ольги Лойек

Фото: Michael Dziedzic / Unsplash

В Китае искусственный интеллект (ИИ) создал русскую копию украинского блогера Ольги Лойек. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, цифровые двойники Лойек утверждали, что являются русскими женщинами, которые благодарны КНР за поддержку России и которые хотят подзаработать на продаже товаров, таких как российские конфеты. «Это как будто мое лицо говорит по-китайски, а на заднем плане я вижу Москву и Кремль. Это действительно жутко, поскольку я бы никогда в жизни не сказала бы таких вещей», — поделилась Лойек.

Как отмечает агентство, созданные с использованием изображения Лойек аккаунты имеют сотни тысяч подписчиков и продали товаров на десятки тысяч долларов. Некоторые посты содержат примечание, в котором говорится, что они были созданы с использованием искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в Китае запустили чат-бот, обученный на идеях главы страны Си Цзиньпина. Уточнялось, что система может отвечать на вопросы, создавать отчеты, делать пересказы, а также переводить с китайского языка на английский.

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      Марина Совина
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