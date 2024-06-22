Мурадов: Зеленский упускает шанс сохранить государственность Украины

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским упускают шанс начать разговор с Москвой о сохранении украинской государственности. Об этом сообщил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов.

По его словам, президент России Владимир Путин проявил великодушие, открыв для Киева «некое окно возможностей» для начала переговоров. Однако, считает Мурадов, Зеленский упустит этот шанс.

Постпред Крыма также отметил, что в данном решении Киеву поможет Вашингтон, который «является выгодоприобретателем от войны». В связи с этим Мурадов допустил, что результативный разговор может состояться только в российско-американском формате.

14 июня Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Также украинской стороне нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.