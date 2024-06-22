В Париже мужчине предъявили обвинение в подготовке нападений во время Олимпиады

В Париже заключили под стражу мужчину, готовившего нападения во время Олимпиады

В Париже мужчине предъявили обвинение в подготовке нападений во время Олимпийских игр в городе. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебный источник.

Обвиняемого заключили под стражу в пятницу, 21 июня.

По версии правоохранительных органов, 19-летний молодой человек из Иль-де-Франс возглавлял преступное террористическое объединение, которое занималось подготовкой преступлений, причиняющих вред людям — в частности, евреям. Он также может быть связан с несовершеннолетним, которого отправили под стражу 13 июня.

Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее во Франции задержали уроженца из Чечни по подозрению в подготовке теракта во время состязаний по футболу, которые пройдут в рамках Олимпийских игр в Париже.