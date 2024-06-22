В российском городе из-за ливня затопило взлетную полосу в аэропорту

В аэропорту Уфы из-за сильного ливня затопило взлетную полосу

В Уфе из-за сильного ливня затопило взлетную полосу в аэропорту, подтопления фиксируются и в других частях города. Видео с последствиями стихии опубликовали местные Telegram-каналы Ufa_rb и UFA1.RU.

«Взлетную полосу затопило в аэропорту. Рейс задерживается», — говорится в одной из публикаций. Согласно выложенным роликам, подтопленными оказались некоторые дворы, дороги и подземные парковки. Также был выложен ролик с подтоплением в кафе «Вкусно — и точка» и водой в ТРЦ «Планета».

Управление МЧС по республике Башкортостан 21 и 22 июня предупреждало граждан об ухудшении погодных условий. «23.06.2024 днем местами по Республике Башкортостан ожидаются грозы, сильные дожди, днем град, порывы ветра до 20м/с, на дорогах туман, видимость до 500 метров и менее», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сильные ливни также наблюдаются на Урале. В Челябинской и Свердловской областях объявлено штормовое предупреждение.

Перед этим стало известно, что ураган «Эдгар», устроивший погром в Москве в четверг, 20 июня, накрыл Пермский край. В отдельных районах города отмечался продолжительный сильный ливень и шквал.