В США рассказали о как никогда прочных отношениях с Вьетнамом

В США заявили о как никогда прочных отношениях с Вьетнамом

Отношения между Соединенными Штатами и Вьетнамом сейчас продолжают быть как никогда прочными. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк, передает Reuters.

«Мы по-прежнему считаем, что партнерство между США и Вьетнамом еще никогда не было таким прочным», — указал он во время своего визита в Ханой.

Поездка представителя государственного департамента США проходит сразу после визита президента России Владимира Путина во Вьетнам. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, как американцы «сели в лужу» после посещения российским лидером КНДР и Вьетнама и теперь направляют в Ханой «своих эмиссаров», чтобы исправить положение.

В НАТО также призвали особо следить за развитием российско-вьетнамских отношений. Об этом заявил бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Джеймс Ставридис, отметив, что встреча Путина с президентом Вьетнама То Ламом якобы несет опасность для НАТО.