Врач прокомментировала миф об изнашивании суставов из-за нагрузок

Травматолог Гаевская: суставы не изнашиваются из-за физической нагрузки

Физическая нагрузка не приводит к изнашиванию суставов. Так популярный миф об уменьшении толщины хряща при движении прокомментировала травматолог-ортопед клиники DocMed Ольга Гаевская, передает «Газете.Ru».

Врач отметила, что регулярное движение, напротив, является обязательным условием здоровья суставов. По ее словам, синовиальная жидкость уменьшает трение между суставными поверхностями и амортизирует их при движении. В состоянии покоя хрящ впитывает часть синовиальной жидкости, а во время движения жидкость снова возвращается в сустав. Таким образом происходят постоянная циркуляция биологически активных молекул и питание суставного хряща.

Гаевская подчеркнула, что исследования не показали уменьшения толщины хряща у спортсменов по сравнению с людьми, не занимающимися профессиональным спортом. Однако при лишнем весе сила трения между суставными поверхностями увеличивается, что может привести к повреждению хрящевой ткани. В том числе по этой причине сбалансированное питание — еще один важный фактор здоровья суставов.

Ранее финес-тренер перечислила поводы для приостановки занятий спортом. По ее словам, признаками перетренировки являются постоянная усталость и слабость.