Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 22 июня 2024Забота о себе

Врач прокомментировала миф об изнашивании суставов из-за нагрузок

Травматолог Гаевская: суставы не изнашиваются из-за физической нагрузки

Фото: Lucas van Oort / Unsplash

Физическая нагрузка не приводит к изнашиванию суставов. Так популярный миф об уменьшении толщины хряща при движении прокомментировала травматолог-ортопед клиники DocMed Ольга Гаевская, передает «Газете.Ru».

Врач отметила, что регулярное движение, напротив, является обязательным условием здоровья суставов. По ее словам, синовиальная жидкость уменьшает трение между суставными поверхностями и амортизирует их при движении. В состоянии покоя хрящ впитывает часть синовиальной жидкости, а во время движения жидкость снова возвращается в сустав. Таким образом происходят постоянная циркуляция биологически активных молекул и питание суставного хряща.

Гаевская подчеркнула, что исследования не показали уменьшения толщины хряща у спортсменов по сравнению с людьми, не занимающимися профессиональным спортом. Однако при лишнем весе сила трения между суставными поверхностями увеличивается, что может привести к повреждению хрящевой ткани. В том числе по этой причине сбалансированное питание — еще один важный фактор здоровья суставов.

Ранее финес-тренер перечислила поводы для приостановки занятий спортом. По ее словам, признаками перетренировки являются постоянная усталость и слабость.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      Раскрыта дата визита заместителя главы политбюро ХАМАС в Москву

      В Турции воздушный шар с пассажирами застрял между скалами

      Бывший премьер раскрыл смысл военной полиции на Украины

      Во Франции заявили о подготовке третьей мировой войны на Украине

      После ударов ВСУ оказались обесточены два села в Запорожской области

      Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в российском регионе

      Даниил Медведев оценил значимость Олимпиады

      Названа причина эвакуации аэропорта Астрахани

      Мужчина пострадал при атаке беспилотников по российскому региону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше