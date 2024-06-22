Выбор исполнителя соцзаказа будет доступен на «Госуслугах»

Путин подписал закон о выборе исполнителя соцзаказа на портале «Госуслуги»

Выбор исполнителя соцзаказа будет доступен на портале «Госуслуги». Закон о таком способе выбора исполнителя заказа подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Также на портале граждане смогут оставлять заявки на соцзаказ и жалобы на ненадлежащее его исполнение. У тех негосударственных организаций, которые вкладываются в соцсферу, будут преференции при отборе исполнителей соцзаказа.

Закон был принят Госдумой 11 июня, а Советом Федерации — 19 июня.

Ранее в субботу, 22 июня, Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения. Согласно тексту документа, в стране вводится прямой запрет на приватизацию религиозного имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а сделки по приватизации, заключенные с 14 декабря 2010 года, признаются недействительными.