В России отреагировали на планы США закрыть отделения российского визового центра

Сенатор Карасин: Москва зеркально отреагирует на закрытие США визового центра РФ

Россия зеркально отреагирует, если США закроют отделения российского визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы американской стороны.

Ответ будет у нас жестким, пострадают консульские учреждения США. У нас не так много граждан США, которые находятся на территории России, видимо, в ближайшее время не очень многие американцы захотят путешествовать к нам в российские города и регионы. Тем не менее ответ будет, видимо, зеркальным, но выводы из этого мы сделаем более серьезные и масштабные Григорий Карасин российский сенатор

«США продолжают антироссийскую линию в своей практической политике. Причем продолжают ее не только в экономической, финансовой, военной, но и чисто гуманитарной сфере. Они стремятся сделать [хуже] жизнь наших соотечественников, которые хотели бы путешествовать, получать визы, ездить из страны в страну, не обязательно в США и из них, в надежде на то, что эти граждане будут в результате несчастны, недовольны существующим порядком у нас дома — наивные рассуждения абсолютно безграмотных, не понимающих природу российского человека людей», — сказал сенатор.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, американские власти решили закрыть российский визовый центр с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке. По его словам, ситуация вокруг российских диппредставительств все время ухудшается.

«Для нас это серьезная дополнительная нагрузка. И с учетом того, что наши генеральные консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке обескровлены», — сказал он. Дипломат добавил, что посольство сделает все возможное, чтобы обеспечить соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже пообещала, что Москва даст адекватный ответ, передает ТАСС.

