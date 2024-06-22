Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 22 июня 2024Россия

В России отреагировали на планы США закрыть отделения российского визового центра

Сенатор Карасин: Москва зеркально отреагирует на закрытие США визового центра РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия зеркально отреагирует, если США закроют отделения российского визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы американской стороны.

Ответ будет у нас жестким, пострадают консульские учреждения США. У нас не так много граждан США, которые находятся на территории России, видимо, в ближайшее время не очень многие американцы захотят путешествовать к нам в российские города и регионы. Тем не менее ответ будет, видимо, зеркальным, но выводы из этого мы сделаем более серьезные и масштабные

Григорий Карасинроссийский сенатор

«США продолжают антироссийскую линию в своей практической политике. Причем продолжают ее не только в экономической, финансовой, военной, но и чисто гуманитарной сфере. Они стремятся сделать [хуже] жизнь наших соотечественников, которые хотели бы путешествовать, получать визы, ездить из страны в страну, не обязательно в США и из них, в надежде на то, что эти граждане будут в результате несчастны, недовольны существующим порядком у нас дома — наивные рассуждения абсолютно безграмотных, не понимающих природу российского человека людей», — сказал сенатор.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, американские власти решили закрыть российский визовый центр с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке. По его словам, ситуация вокруг российских диппредставительств все время ухудшается.

«Для нас это серьезная дополнительная нагрузка. И с учетом того, что наши генеральные консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке обескровлены», — сказал он. Дипломат добавил, что посольство сделает все возможное, чтобы обеспечить соотечественников необходимым правовым и консульским обслуживанием.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже пообещала, что Москва даст адекватный ответ, передает ТАСС.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

      Минобороны объявило о предотвращении террористической атаки Украины

      Олимпийского чемпиона из США дисквалифицировали на восемь лет за допинг

      Врио министра транспорта российского региона арестовали за превышение полномочий

      Выжившему после штурма СИЗО в Ростове террористу сделали сложную операцию

      Семенович описала роман с женатым мужчиной фразой «скоро это разрешится»

      Мужчина начал стрелять из автомата во дворе жилого дома и попал на видео

      На Запорожской АЭС сообщили об обеспечении безопасности несмотря на атаку ВСУ

      В России отреагировали на планы США закрыть отделения российского визового центра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше