Белый дом призвали к решительным мерам для обмена Гершковича и Уилана

Уилан призвал Белый дом принять меры, чтобы вернуть в США его и Гершковича

Американец Пол Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, в беседе с CNN призвал Белый дом принять решительные меры, чтобы вернуть в США его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Уилан призвал заполнить тюрьму Гуантанамо чиновниками из РФ, арестовать российских шпионов, а также сделать все, что заставит Кремль вернуть арестованных американцев.

По его мнению, без «решительных мер» Москва продолжит «хватать» граждан Соединенных Штатов.

Пол Уилан был осужден в России за шпионаж в 2018 году и отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии. Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.