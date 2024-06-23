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01:03, 23 июня 2024Мир

Белый дом призвали к решительным мерам для обмена Гершковича и Уилана

Уилан призвал Белый дом принять меры, чтобы вернуть в США его и Гершковича
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Американец Пол Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, в беседе с CNN призвал Белый дом принять решительные меры, чтобы вернуть в США его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Уилан призвал заполнить тюрьму Гуантанамо чиновниками из РФ, арестовать российских шпионов, а также сделать все, что заставит Кремль вернуть арестованных американцев.

По его мнению, без «решительных мер» Москва продолжит «хватать» граждан Соединенных Штатов.

Пол Уилан был осужден в России за шпионаж в 2018 году и отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии. Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

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      Марина Совина
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