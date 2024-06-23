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11:59, 23 июня 2024Мир

Додик обвинил США в создании хаоса от Ирака до Боснии и Герцеговины

Додик: США создают хаос от Ирака до Боснии и Герцеговины в своих интересах

Фото: Anton Vaganov / Reuters

США создают хаос в мире от Ирака до Боснии и Герцеговины (БиГ) в своих эгоистических интересах. Такое заявление сделал президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик на своей странице в социальной сети X.

«Америку волнуют только ее интересы, а боснийцы, сербы и хорваты заботят их как прошлогодний снег. Так же, как им было наплевать на иракцев, сирийцев, ливийцев, египтян, афганцев, на землях которых они устроили хаос исключительно из-за своих интересов», — говорится в публикации.

Он сравнил роль Вашингтона сейчас с аннексировавшей БиГ в 1908 году Австро-Венгрией. По словам политика, это было сделано не для того, чтобы развивать страну, а чтобы «вытянуть оттуда все, что можно вытянуть».

Ранее также Милорад Додик рассказал, что Запад придумал план по разделению России на пять частей, но президент Владимир Путин вовремя понял эту задумку и отреагировал. По его словам, Запад уже научился поступать так во многих частях света и теперь решил опробовать сценарий на России, веря, что преуспеет.

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      Лина Пивоварова
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