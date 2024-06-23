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23:02, 23 июня 2024Бывший СССР

Глава ГУР Украины оценил ситуацию для ВСУ на поле боя

Глава ГУР Украины Буданов назвал сложной ситуацию на поле боя для ВСУ
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Globallookpress.com

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью изданию The Philadelphia Inquirer оценил ситуацию для Вооруженных сил республики (ВСУ) на поле боя и назвал ее довольно сложной.

«Плохая новость заключается в том, что ситуация довольно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не стант», — отметил глава ГУР, отвечая на вопрос, смогут ли украинские военные остановить продвижение России.

Буданов не стал комментировать, смогут ли ВСУ удержать Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Он указал, что украинская армия по-прежнему нуждается в оружии, несмотря на то, что западные поставки идут куда быстрее, чем несколько месяцев назад.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что украинские власти давят на США, добиваясь снятия запрета на удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS вглубь территории России.

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      Марина Совина
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