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11:34, 23 июня 2024Бывший СССР

В Хмельницкой области оштрафовали карету скорой помощи

В Хмельницкой области оштрафовали скорую помощь за превышение скорости

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Полиция в Хмельницкой области оштрафовала карету скорой помощи, которая везла в больницу ребенка, за превышение скорости. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что скорую остановили и выписали штраф, несмотря на то, что машина ехала с сиреной и проблесковыми маячками. Инцидент произошел на трассе Житомир — Черновцы.

Однако после публикации в СМИ в полиции Хмельницкой области заявили, что штраф аннулирован.

Ранее в воскресенье, 23 июня, сообщалось, что в Одессе сожгли автомобиль, принадлежавший работнику Приморского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Инцидент случился в поселке Котовского.

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