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15:16, 23 июня 2024Спорт

Команда «Формулы-1» заявила о победе в арбитраже над «Уралкалием»

Команда Haas: суд отказал российской компании в выплате компенсации

Фото: Marco Bello / Reuters

Американская команда «Формулы-1» Haas заявила о победе в арбитраже над российской компанией «Уралкалий». Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте команды.

«Трибунал постановил, что спонсорство было фактически прекращено в день уведомления Haas о расторжении, и обязал Haas удержать часть спонсорского вознаграждения за период, предшествовавший расторжению, а остаток возместить "Уралкалию"», — сказано пресс-релизе.

Швейцарские арбитражный суд постановил, что у команды была уважительная причина разрыва соглашения с «Уралкалием», связанная с началом СВО. Поэтому российской компании отказано в выплате компенсации за нарушение договора.

Ранее в «Уралкалии» заявили, что арбитражный суд в Швейцарии присудил компании компенсацию в споре с Haas. Размер компенсации не уточнялся.

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      Илья Костин
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