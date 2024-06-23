Над Брянской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ

Богомаз: очередные два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью

Очередные два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, БПЛА уничтожены над территориями Суражского и Выгоничского районов силами ПВО Министерства обороны. «Пострадавших и разрушений нет», — добавил Богомаз.

Ранее 23 июня силы противовоздушной обороны сбили более 20 беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью.

22 июня российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа ВСУ над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.