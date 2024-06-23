Названа цель нападок на Сырского в политических кругах Украины

Политолог Дудчак: нападками на Сырского украинское общество готовят к поражению

Политолог Александр Дудчак назвал цель нападок на главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в политических кругах Киева. По его мнению, таким образом общество готовят к поражению в конфликте с Россией, передает РИА Новости.

Эксперт обратил внимание на то, что против главкома выступает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая ранее активно критиковала его предшественника Валерия Залужного.

«То, что против Сырского выступает та же Безуглая, факт интересный. Информационная обстановка нагнетается намеренно — выискивают будущую цель для критики», — указал Дудчак.

По его мнению, в Киеве уже осознают, что фронт скоро обрушится, и спешно ищут оправдания сложившейся ситуации.

Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ продолжают терпеть поражение, несмотря на рост военной поддержки, и главная ответственность за это лежит на главнокомандующем армией Александре Сырском.