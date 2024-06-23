Озвучены последствия для ЕС от появления НАТО на Украине

Политолог Перенджиев: в ЕС могут начаться мятежи при вводе войск НАТО на Украину

Последствия ввода войск НАТО на Украину могут оказаться очень тяжелыми для Европы. По мнению военного политолога Александра Перенджиева, которое он озвучил в беседе с NEWS.ru, внутри ЕС могут начаться мятежи в связи с появлением военных альянса в зоне конфликта.

По его словам, Россия не станет начинать специальную военную операцию против европейских государств, это будет полномасштабная война.

«Это не точечные удары, действия ограниченными контингентами, они могут быть более серьезными. У нас есть неядерное оружие, которое по мощи и силе не уступает ядерному. Мы просто его не применяем. У Европы сложилось впечатление, что легко с нами справились, но наемниками и самой Украиной не получается. Решили полезть сами», — предположил Перенджиев.

Эксперт подчеркнул, что военная миссия НАТО заключается в том, чтобы США смогли вновь получить выгоду от вооруженного противостояния России и Европы. В этом случае, уточнил он, РФ будет делать ставку на оружие, чтобы сберечь живую силу.

Политолог не уверен, что в НАТО верно оценивают возможности России, которая «так может накрыть их войска, что от них и следа не останется». И пока РФ не сделает этот шаг, в альянсе этого не осознают, добавил он.

При этом Перенджиев отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает масштабы угрозы.

«Европейские страны так могут увлечься военным конфликтом на Украине, что могут получить мятежи в собственных странах. Уже были выступления во Франции, когда жгли машины. Просто масштабы могут быть сильнее. Они собрались во время Олимпиады вводить миссию НАТО? Это сумасшествие со стороны Европы», — резюмировал военный политолог.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что высказывания западных лидеров о мире через милитаризацию Европы лицемерны. Он напомнил, что ранее разговоры о милитаризации НАТО проводились в контексте того, что убережет ЕС от войны.