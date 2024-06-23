Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:29, 23 июня 2024Россия

Появилось видео пожара в синагоге Дербента после нападения

В соцсетях распространяют видео пожара в синагоге Дербента

Появилось видео пожара после вооруженного нападения на синагогу и церковь. Кадры разместило агентство РИА Новости в Telegram.

«Глава Дербента сообщил, что после нападения на православную церковь и синагогу правоохранительные органы подняты по тревоге», — говорится в сообщении.

В соцсетях, где распространяют видеозапись, уточняют, что на опубликованных кадрах горит синагога.

Нападение на православную церковь и синагогу произошло сегодня около 18:00. По предварительным данным, стрельбу открыли пять человек, которые передвигаются на белом Volkswagen Polo.

Имеются сведения о жертвах среди сотрудников полиции.

Что думаешь? Оцени!

      На крючке: Когда звонит мошенник

      Okko

      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о гибели пяти полицейских при нападениях на Дербент и Махачкалу

      В Дагестане после атак боевиков ввели план «Перехват»

      Около синагоги в Дербенте обнаружили убитого ранением в голову мужчину

      Появилось видео пожара в синагоге Дербента после нападения

      Перестрелка произошла на границе России и Абхазии

      Раскрыты детали нападения на церковь и синагогу в Дербенте

      Один полицейский погиб и шестеро ранены при нападении на пост ДПС в Махачкале

      Перестрелка автоматчиков в черном с полицейскими в Дербенте попала на видео

      В Крыму прокомментировали атаку ВСУ на Севастополь

      В Харькове возобновилась работа метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше