Появилось видео пожара в синагоге Дербента после нападения

В соцсетях распространяют видео пожара в синагоге Дербента

Появилось видео пожара после вооруженного нападения на синагогу и церковь. Кадры разместило агентство РИА Новости в Telegram.

«Глава Дербента сообщил, что после нападения на православную церковь и синагогу правоохранительные органы подняты по тревоге», — говорится в сообщении.

В соцсетях, где распространяют видеозапись, уточняют, что на опубликованных кадрах горит синагога.

Нападение на православную церковь и синагогу произошло сегодня около 18:00. По предварительным данным, стрельбу открыли пять человек, которые передвигаются на белом Volkswagen Polo.

Имеются сведения о жертвах среди сотрудников полиции.